il Circolo PD di Villa, sulla scorta del lavoro di approfondimento del deputato Marco Simiani (recentemente ospite dei Democratici villesi), lo aveva già anticipato ad Agosto scorso:

ci stanno sottraendo i fondi per le infrastrutture necessarie!

In queste ore la triste conferma.

E’ emerso in Commissione Trasporti alla Camera, grazie alla pressione politica esercitata sempre da Marco Simiani – Capogruppo PD Commissione Ambiente – e da Anthony Barbagallo – Capogruppo PD Commissione Trasporti:

Sono stati cancellati i 40 milioni di euro previsti per il completamento dell’elettrificazione sulla linea ferroviaria Jonica Catanzaro Lido – Reggio Calabria.

Sono state considerate opere “non mature” e non prioritarie.

Rientrano, in vero, tra le infrastrutture, pari a 2,5 miliardi di euro, che sono state cancellate in tutto il Sud.

Opere “rimodulate per sottrazione” che hanno “incrementato” gli interventi innovativi soprattutto nel Centro-Nord.

L’informativa del Ministero dei Trasporti (quello a guida Salvini) al CIPESS lo conferma:

il Contratto di Programma 2022-2026 e’ stato aggiornato, scompare la Linea Ferroviaria Jonica, il riammodernamento della tratta reggina.

Come al solito, però, alla tragedia si aggiunge la beffa; Salvini, infatti, ci fornisce il solito contentino cui ci sta abituando ormai da tempo, ci offre la solita illusione buona per tranquillizzare gli allocchi:

chiusa la questione ferrovia Jonica reggina, e’ pronto un “nuovo” intervento (con soluzioni progettuali, però, del 2011!!!) per le opere di collegamento del “Ponte” (che non c’e’ e per il quale non c’e’ un euro in bilancio) alla rete ferroviaria delle due sponde dello Stretto.

In estrema sintesi: l’urgenza e’ sprecare qualche “milioncino” (l’ultima volta, nel 2011, non sono bastati 26 milioni) per unire la ferrovia al “grande assente”, al fantomatico Ponte sostanzialmente “definanziato” da Meloni e da Giorgetti.

Ed ecco, quindi, che avanza il “nuovo Ecomostro di Cannitello”, ecco le “nuove varianti ferroviarie” che deturperanno il nostro territorio !

Ecco il passato che ritorna.

Non e’ però tutto qui !

Il Ministro della Lega Nord, nel rimodulare gli interventi e le opere al Sud, ci dice anche che va ripensato il rinnovo della flotta navale sullo Stretto, che il previsto intervento “green”, che l’abbattimento delle emissioni inquinanti per Villa e per Messina, sono ormai influenzate dai “mutamenti nel contesto di riferimento”.

Si precisa che il gas naturale liquefatto non va più bene, e che forse dovrebbero bastare i motori elettrici per farci respirare un po’ meglio.

Insomma, si vedrà, si farà, si spera… per ora si ferma tutto!

Tutto ciò e’ tranquillizzante ?

Ispira fiducia?

Va nell’interesse di Villa, di Reggio, di Messina ?

Noi del Partito Democratico, in tutte le articolazioni territoriali e politiche, non siamo tranquilli per nulla!

Le nostre denunce, gli interventi, le interrogazioni, la pubblicazione dei documenti, sta consentendo di svelare ai cittadini il grande e pericolosissimo bluff!

E’ sempre più necessario implementare il dibattito pubblico, creare una “cabina di regia sullo Stretto”, un luogo di confronto condiviso e corale per reagire a questo sfregio, alla sottrazione di risorse e di speranza.

Non serve a nulla la “commissione di studio” di cui parlano, senz’altro in buona fede, gli attuali amministratori villesi.

Questi – i leghisti, le Destre – hanno già “studiato” tutto per noi, per il nostro “bene”.

Che senso ha seguirli, blandirli, tollerare queste pantomime?