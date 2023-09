La Commissione regionale per l’eguaglianza dei diritti e delle pari opportunità tra uomo e donna della Regione Calabria, riunitasi stamane a Palazzo Campanella, ha audito il consigliere regionale Giuseppe Neri, capogruppo di FdI, il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza Antonio Marziale e l’avvocato Stefania Valente, in merito alla “Mozione sull’età del consenso sessuale” presentata proprio da Neri ed approvata lo scorso luglio all’unanimità del Consiglio Regionale.

Ha introdotto i lavori la presidente Anna De Gaio e sono intervenute, nel corso di un dibattito ricco di riflessioni sociali, politiche e giurisprudenziali, tutte le commissarie presenti, alle quali è stata donata la pubblicazione curata dall’ufficio del Garante, che sarà inviata a tutte le istituzioni legislative di ogni ordine e grado a livello internazionale.

“È importante – dichiarano congiuntamente il garante Marziale e la presidente De Gaio – fare squadra per la piena affermazione della Mozione, che si prefigge ambiziosamente l’obiettivo non solo di portare l’età del consenso a 16 anni, ritenendo che l’attuale soglia dei 14 anni sia troppo bassa, ma di porre la Calabria al centro di una rivendicazione che richiede coraggio e determinazione”.

“Insieme – concludono Marziale e De Gaio – ringraziamo il consigliere Neri per aver provveduto a proporre la mozione, il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso e tutti i consiglieri regionali, che superando steccati politici e ideologici hanno inteso porsi dalla parte dei bambini”.

A fine seduta le parti si sono date appuntamento a breve per concertare azioni di diffusione della Mozione.