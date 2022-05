Il sindaco Giovanni Verduci e il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Rocco Campolo hanno partecipato alla riunione, alla presenza del Ministro Patrizio Bianchi, convocata in video conferenza dal Ministero dell’Istruzione per illustrare le modalità attuative dell’investimento dedicato alla costruzione delle nuove scuole.

Il Ministro Bianchi ha voluto incontrare i sindaci e i presidenti delle Province delle aree ammesse al finanziamento per dare, sin da subito, tutte le indicazioni necessarie per l’attuazione degli interventi nell’ottica del dialogo e del supporto, elementi fondamentali per la buona riuscita delle azioni previste dal PNRR.

Dopo la fase di individuazione delle 216 aree di costruzione, e tra queste Motta San Giovanni con un contributo pari a 3 milioni e 331 mila euro, il Ministero provvederà, presumibilmente entro fine maggio, all’indizione del concorso di progettazione. Al termine del concorso si procederà alla stipula della convenzione di concessione del finanziamento.

Lo scorso febbraio il Comune di Motta San Giovanni ha partecipato all’Avviso pubblico PNRR Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici risultando, lo scorso 5 maggio, unico ente della Città Metropolitana di Reggio Calabria ad ottenere il finanziamento voluto dal Ministero per promuovere e sostenere la realizzazione di scuole innovative, sostenibili, sicure e inclusive.