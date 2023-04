Motta San Giovanni. L’ANCADIC denuncia lo stato di forte degrado e di abbandono del “Palazzo Malara”, situato in via Guglielmo Marconi che minaccia potenziali pericoli per le persone e per beni mobili. Urge intervento messa in sicurezza.

L’ANCADIC ha chiesto all’Amministrazione comunale di Motta San Giovanni, interessando la polizia municipale sede e il Prefetto della Provincia di Reggio Calabria, di voler disporre un provvedimento di messa in sicurezza nei confronti del proprietario della struttura edilizia c.d. ”Palazzo Malara” o di chi gestisce la stessa che è in stato di completo abbandono e di forte degrado con possibili, se non probabili, crolli di porzioni di cemento dall’alto.

Nel frattempo l’ANCADIC ha rappresentato la necessità e l’urgenza di delimitare l’area sottostante per impedire il transito pedonale e il posteggio dei veicoli. Le transenne così come posizionate non appaiono misura idonea a preservare da pericoli determinati dal distacco di porzioni di cemento, atteso che le stesse dovrebbero essere posizionate ad una distanza adeguata per evitare che in caso di crollo di porzioni di cemento possano essere interessate le persone presenti e i veicoli posteggiati nell’area sottostante.

L’ANCADIC chiede di sapere se i proprietari hanno ceduto il palazzo al Comune o a qualche associazione operante nel paese