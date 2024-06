Pierpaolo Bodini, 18 anni, è morto stamani nel crollo di un macchinario che lo ha travolto mentre lavorava in un campo all’interno di una cascina a Brembio, nel Lodigiano. All’infortunio ha assistito un collega di 20 anni che subito dopo l’incidente mortale ha accusato un malore. Da una prima ricostruzione, la vittima sarebbe rimasta schiacciata dalla caduta di un pesante componente di una macchina agricola. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto il ragazzo era già morto. La Procura di Lodi ha sequestrato il mezzo agricolo che stamani, secondo quanto ricostruito finora, si è rovesciato e ha schiacciato il ragazzo, che sdraiato stava pulendo il macchinario, ed è morto sul colpo. L’infortunio è avvenuto nella cascina di un’azienda agricola a Brembio, in provincia di Lodi. Il procuratore Maurizio Romanelli ha intanto disposto che non venga eseguita l’autopsia.