Morte Enzo Vacalebre. Il cordoglio di Fdi

“La morte improvvisa di Enzo Vacalebre ha scosso gli animi del centro-destra reggino. Non lo conoscevo personalmente, ma le sue battaglie e il suo sforzo politico a difesa di un’identità valoriale sociale, hanno reso onore ad una vita vissuta sempre con autentica passione. I nostri sono stati percorsi politici diversi, ma non per questo mi hanno impedito di notare il suo impegno sociale e politico animato da un amore viscerale per la sua città.” Queste le parole del Capogruppo FDI in Consiglio regionale Giuseppe Neri

Anche il Commissario provinciale Denis Nesci in una nota: “Se ne va uno storico esponente politico della destra reggina, intellettuale profondamente innamorato di Reggio Calabria, il cui impegno politico è stato fortemente caratterizzato da coerenza e libertà. La sua improvvisa dipartita rattrista la comunità di Fratelli d’Italia. Alla sua famiglia e a chi gli voleva bene, il cordoglio del gruppo dirigente di FDI”.