Morte bianca in Calabria, il cordoglio di Gioventù Nazionale

Il Coordinamento Regionale di Gioventù Nazionale Calabria esprime cordoglio e sgomento per la scomparsa del trentottenne lametino Francesco Stella, operaio che ha perso la vita cadendo da un’impalcatura sul proprio posto di lavoro. Il nostro pensiero va alla famiglia e a tutti coloro i quali oggi piangono la sua morte. La morte di Stella, purtroppo, è la prima morte “bianca” del 2025. Questo fenomeno rappresenta, ancora oggi, una piaga sociale da combattere con tutti gli strumenti a disposizione delle aziende, dei lavoratori e delle Istituzioni. Riprova di ciò è anche l’attenzione riservata dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, nel suo discorso di fine anno, nonché la recente scelta del Governo Meloni di adottare ulteriori modifiche alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’adozione del Piano integrato per la salute e la sicurezza nei posti di lavoro si pone l’obiettivo di cambiare il paradigma della sicurezza, sganciandolo dall’idea di un costo e di un adempimento burocratico; l’approccio integrato che abbraccia iniziative a partire dall’età scolare, fino a un più massiccio piano di vigilanza e contrasto alle irregolarità, è sfidante – a nostro avviso – rispetto all’obiettivo di rendere maggiormente consapevoli ed esigenti le future generazioni nel rifiutare condizioni di lavoro che possano minare l’incolumità e la dignità dei lavoratori. Il Lavoro dovrebbe essere uno strumento per migliorare e rendere più dignitosa la vita di ogni persona, per questo è per noi inconcepibile dover ancora raccontare di storie in cui la propria prestazione lavorativa diviene motivo di morte. Nella speranza che Francesco Stella possa essere l’ultimo figlio di questa terra da dover piangere per questo motivo, ci auguriamo che il suo sacrifico possa rappresentare un monito, affinché si affermi la cultura della sicurezza come opportunità – anzitutto – per migliorare quotidianamente le condizioni di lavoro, in uno sforzo corale che veda coinvolti indistintamente tutti gli attori in gioco.