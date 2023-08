Morta a 92 anni l’attrice Antonella Lualdi

ROMA (ITALPRESS) – E’ morta all’età di 92 anni l’attrice Antonella Lualdi. Nata a Beirut il 6 luglio del 1931, dopo una gavetta teatrale durata 5 anni Lualdi, il cui vero nome era Antonietta De Pascale, a 19 anni compare nel film musicale Signorinella del 1949. L’anno successivo è nel cast del film Canzoni per le strade, durante la cui lavorazione conosce l’attore Franco Interlenghi, che sposa nel 1955.

Negli anni Cinquanta ottiene vari successi come Miracolo a Viggiù (1951) di Luigi Giachino, Ha fatto 13 (1951) di Carlo Manzoni, La cieca di Sorrento (1953) di Giacomo Gentilomo, E’ arrivato l’accordatore (1952) di Duilio Coletti, Il cappotto (1952) di Alberto Lattuada. Con il marito Franco Interlenghi recitano insieme in vari film tra cui Gli innamorati (1955) di Mauro Bolognini e Padri e figli (1957) di Mario Monicelli.

Molte le pellicole nelle quali l’attrice ottiene successo, tra cui Il disordine (1962) di Franco Brusati, Se permettete parliamo di donne di Ettore Scola (1964), accanto a Vittorio Gassman, La colonna di Traiano (1969) di Mircea Dragan e Un caso di coscienza (1969) di Giovanni Grimaldi. Il suo successo dagli anni Settanta inizia a scemare. Dal 1992 ha avuto un ritorno di popolarità apparendo nella serie televisiva francese Il commissario Cordier nel ruolo di Lucia Cordier, moglie italiana del protagonista (Pierre Mondy). Nel 2018 pubblica la sua autobiografia, intitolata Io Antonella amata da Franco.

(ITALPRESS).

– Foto: Agenzia Fotogramma –