Progettare (Design), monitorare (Monitor) e raccontare (Tell the story), queste le fasi del percorso didattico “A Scuola di Open Coesione” un progetto che si sviluppa nell’ambito della più ampia iniziativa OpenCoesione coordinata dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e si avvale del supporto operativo di Eutalia – Studiare e Sviluppo, oltre che della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. L’iniziativa mira a promuovere e sviluppare principi di cittadinanza attiva e responsabile mediante la ricerca e il monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici europei che, al “R. Piria” di Rosarno, diretto magistralmente dal DS Professoressa Mariarosaria Russo, vede sotto i riflettori gli attori del team RoStage Guardians, (classe 4B del Liceo Scientifico- Indirizzo Scienze Applicate) impegnati , nell’anno in corso, a svolgere il percorso interamente in lingua inglese (soltando due team in Calabria), coordinati dalle professoresse di lingue straniere Eleonora Contartese e Roberta Corvo con l’attività di monitoraggio del teatro all’aperto di Rosarno, finanziato e concluso. Consultando in via prioritaria il sito opencoesione, un’iniziativa di open government sulle politiche di coesione, dove sono disponibili gli open data sulle risorse programmate, erogate e spese, i soggetti programmatori, beneficiari, attuatori e realizzatori dei progetti finanziati, il team del Piria ha l’opportunità di integrare il percorso di studio con l’apprendimento di una nuova metodologia didattica e innovativa utilizzando il cooperative learning contribuendo, con piccoli pezzi, link, brevi descrizioni e analisi, alla realizzazione dei report per ogni fase del percorso. Si tratta di uno specifico programma didattico che promuove, inoltre, lo sviluppo di competenze di Educazione Civica, statistiche e di data journalism con un apprendimento dinamico e incentrato su public speaking, Intelligenza Artificiale e team building. Il team ha come protagonisti principali

Cannatá Antonio, Cannizzaro Domenico Project Manager e Head of research;

Barone Rosamaria, Grimi Giulia Storyteller; Reitano Gloria, Cannizzaro Maria Concetta Social media manager and coder; Fida Sarah, Corrao Maria Teresa Designer; D’Agostino Chiara e Lacquaniti Giuseppe Analyst e Porretta Francesco, Tutino Angel blogger, ma tutti gli studenti sono stati già organizzati in gruppi e stanno lavorando per il prossimo report. Durante tutto il percorso, essi avranno l’opportunità di confrontarsi con la presidente del Centro Calabria Europa, Alessandra Tuzza, con il primo cittadino del Comune di Rosarno, con i Dipartimenti “Programmazione Unitaria” e “Istruzione e Pari Opportunità” della Regione Calabria e con personalità di rilievo internazionle. Gli studenti mostrano spiccato interesse nei confronti delle politiche di coesione e la gestione dei fondi. Le docenti referenti seguiranno percorsi formativi riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito pari a 25 ore. “Il team RoStage Guardians – dichiara la Preside Russo – rappresenta un esempio fattuale di cittadinanza “pratica”, un percorso già intrapreso in passato con ottimi risultati e replicabile, poichè concretizza il principio costituzionale dell’impegno attraverso attività di interesse generale mirate a rendere effettivi i diritti esistenti e implementando principi di cittadinanza democratica”.