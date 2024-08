Momenti di tensione al Grande Ospedale Metropolitano (GOM) di Reggio Calabria, dove stamattina un uomo è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver aggredito il personale sanitario e danneggiato una porta della struttura. L’episodio, scaturito per futili motivi, ha creato scompiglio tra pazienti e operatori, richiedendo l’intervento urgente delle forze dell’ordine.

L’uomo, già noto alle autorità, ha dapprima aggredito alcuni sanitari, per poi sfogare la sua rabbia su una porta, danneggiandola. All’arrivo dei Carabinieri, l’aggressore ha tentato di resistere, strattonando anche i militari dell’Arma, che sono riusciti a bloccarlo e a riportare la situazione sotto controllo.

L’individuo è stato tratto in arresto con l’accusa di aggressione, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale e trasferito presso la caserma dei Carabinieri, in attesa delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.

I Carabinieri, con il loro intervento tempestivo, confermano l’impegno nel garantire la sicurezza all’interno delle strutture pubbliche, collaborando con il personale sanitario per prevenire e contrastare ogni forma di violenza.

Trattandosi di provvedimento in fase di indagini preliminari, l’indagato è da considerarsi innocente fino alla sentenza definitiva.