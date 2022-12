Domani a Molochio (rc), torna la manifestazione Primolio la cui attività sarà guidata nelle fasi prettamente operative dal gruppo di lavoro ARSAC (Cannizzaro, Franco e Cilona) e che si svolgerà quest’anno in via straordinaria, nel piccolo centro preaspromontano e non come di consueto, presso la sede dell’Olearia San Giorgio.

L’appuntamento giunto alla sua 22° edizione prevede una articolata attività che va dai laboratori didattici con le scuole secondarie a quelle riservate agli adulti che sin dal mese di luglio 2022, hanno partecipato ad un’articolata attività sia teorica che pratica. Nelle ore centrali della giornata il noto giornalista ed autore della più famosa guida al mondo sugli oli extravergini di oliva Marco Oreggia, presenterà tutte le aziende calabresi che quest’anno sono state inserite in Flos Olei. Alle stesse aziende, l’organizzazione Primolio consegnerà un riconoscimento per l’eccezionale risultato raggiunto-

Nel pomeriggio l’attività riprenderà con una tavola rotonda dal titolo:

Il futuro dell’olio di Calabria: biodiverso e sostenibile

Durante la quale interverranno:

Domenico Fazari (Presidente Primolio)

Marco Oreggia (Autore della Guida Flos Olei)

Marco Caruso (Sindaco di Molochio)

Michelangelo d’Ambrosio (Presidente Regionale Slow Food)

Francesco Macri (Presidente Regionale Copagri Calabria)

Antonino Sgrò (Presidente Ordine Agronomi e Forestali Provincia di Reggio Calabria)

Valter Placida (Presidente Nazionale Federazione Olivicola Olearia – Confagricoltura)

Interventi di: Consuelo Garzo (FIOI – Federazione Italiana Olivicoltori Indipendenti)

Marco Poiana (Docente di Tecnologie Alimentari Dipartimento di Agraria – Università Mediterranea Reggio Calabria)

Giuseppe Zimbalatti (Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria)

Vito Teti (Docente di Antropologia Culturale Università della Calabria)

Giacomo Giovinazzo (Direttore Generale Dipartimento Agricoltura)

Gianluca Gallo (Assessore Regionale Agricoltura)

in via straordinaria sarà presente anche il noto artista calabrese Cosimo Papandrea

La Manifestazione si concluderà con l’assegnazione dei premi Primolio, che vengono, conferiti ad illustri personaggi legati alle categorie più importanti che si distinguono nel mondo dell’olio extra vergine e dei settori collegati e cioè ricerca, produzione, comunicazione e ristorazione.