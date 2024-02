LAVORI PUBBLICI – CONCLUSIONE LAVORI

Altro finanziamento, altro efficientamento.

TITOLO :

“Efficientamento energetico ed illuminotecnico della rete di pubblica illuminazione del centro abitato di Molochio”

FINANZIAMENTO:

PNRR M2C4-2.2 erogazione di contributo statale per interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del patrimonio comunale

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO

Euro 50.000

DESCRIZIONE LAVORI:

Efficientemento energetico ed illuminotecnico della pubblica illuminazione di via Sandro Pertini, via Padre Pio, Belvedere Catorella.

Interramento della linea aerea di via Padre Pio ed eliminazione di un quadro elettrico per la diminuzione dei consumi.

Al Belvedere Catorella sono state installate le lampade con tecnologia “nighttune” che producono un’ illuminazione bilanciata in intensità e colore e quindi rispettosa della biodiversità notturna.

In via Padre Pio e in via Sandro Pertini sono stati risistemati i pali e poi sono state installate lampade a Led a basso consumo energetico.

IMPRESA ESECUTRICE

Sud Energy

