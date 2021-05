Oggi si è concluso il corso di formazione sul “Sistema di Raccolta Differenziata” indirizzato ai

ragazzi del Servizio Civile e organizzato congiuntamente dal Comune di Molochio e dal Settore

10 (Pianificazione e Ambiente) della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

L’ idea nasce e prende fondamento da una consapevolezza comune ai due Enti che credono

fortemente nella formazione e nella conoscenza come veicolo indispensabile per la creazione di un

ciclo virtuoso di gestione dei rifiuti. . Per poter raggiungere questo ambizioso ma indispensabile

obiettivo la diffusione della cultura del riciclo è passaggio fondamentale per ottenere dei risultati

concreti e tangibili.

Il percorso formativo ideato e seguito dal dott. Francesco Forestieri per la Città Metropolitana e

dal consigliere con delega al Servizio Civile, dott.sa Valeria Piccolo, per il Comune di Molochio si

è articolato in due differenti sedute ( per via telematica) e ha coinvolto diverse professionalità del

settore. Durante le lezioni sono stati affrontati i temi principali riguardanti il settore della

raccolta differenziata e poi nello specifico il sistema applicato e applicabile nel Comune di

Molochio.

La formazione dei volontari del Servizio Civile che operano presso il Comune di Molochio è stato

un momento propedeutico alla campagna di sensibilizzazione che li vedrà impegnati nelle

prossime settimane. “Ben istruiti saranno veicolo fondamentale per la corretta informazione e per

la sensibilizzazione per tutti coloro i quali hanno difficoltà nella comprensione e quindi nella

corretta gestione dei propri rifiuti”.

Il metodo della formazione sarà una delle “risposte” che verrà utilizzata per poter affrontare le

criticità che si possono palesare in questo settore come in altri. La cultura e la conoscenza per la

risoluzione dei problemi è parte del comune intento nel quale i due enti si sono ritrovati e

rispecchiati.