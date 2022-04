Analizzando i dati del “monitoraggio pagamenti” sul PSR – Calabria e Domanda Unica, dall’annualità 2021 emerge che non sono stati ancora pagati agli Agricoltori circa 60milioni di euro La causa è imputabile alle “famigerate anomalie” sull’istruttoria delle domande di aiuto. L’istruttoria manuale da parte del Dipartimento Regionale Agricoltura, necessaria per sbloccare i pagamenti, va a rilento per la cronica mancanza di personale dedicato. Questo accade in una fase di grande crisi economica-finanziaria per effetto dei minori ricavi legati alla Pandemia Covid-19 e i maggiori costi derivanti dalle speculazioni per la guerra in Ucraina. La situazione merita una risposta urgente, per recuperare il ritardo accumulato e fare fronte alle sollecitazioni e proteste degli Agricoltori che si stanno moltiplicando sul territorio regionale. Serve maggiore consapevolezza e attenzione verso chi, Agricoltori e Allevatori, soffrono e tentano di resistere.

Ma non molto, sono sul ciglio del baratro, se non arrivano i soldi attesi da un anno.