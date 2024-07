Un fitto mistero avvolge la mattinata di oggi su Viale Sant’Angelo a Rossano Scalo, dove c’è stato il ritrovamento di un cadavere di un uomo, nei pressi della stazione ferroviaria. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto all’interno del bagagliaio di un autobus utilizzato dalle autoscuole cittadine per le esercitazioni. La prima ipotesi suggerisce che si tratti di un senzatetto che ha cercato rifugio nel mezzo e ha accusato un malore che gli sarebbe risultato fatale.

Vista la condizione del corpo e le alte temperature di questi giorni, è stato necessario l’intervento del medico legale, solo successivamente si comprenderà la causa della morte.

Indagini in corso da parte degli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano, diretti dal vicequestore Domenico Lanzaro.