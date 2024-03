I carabinieri della Compagnia di Cosenza hanno arrestato un 44enne, già noto alle forze di polizia, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica, perché ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia ed estorsione aggravata ai danni della madre, vittima di reiterate minacce e violenze.

I militari, in particolare, dopo la denuncia della vittima, hanno effettuato indagini dalle quali sarebbe emerso che, più volte, l’anziana era stata costretta, mediante minacce, a corrispondergli varie somme di denaro anche per l’acquisto di sostanze stupefacenti.

