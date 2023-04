MANCUSO: “SOLIDARIETA’ DEL CONSIGLIO REGIONALE AD AGOSTINELLI”.

“Simili episodi – afferma il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso a proposito delle minacce al Presidente dell’Autorità di sistema portuale di Gioia Tauro – fanno parte di una narrazione della Calabria che vogliamo e dobbiamo al più presto declinare al passato. All’ammiraglio Agostinelli giunga la solidarietà dell’intero Consiglio regionale”.

Intendo esprimere la mia massima solidarietà al Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale di Gioia Tauro, Andrea Agostinelli per la vile aggressione subita.

Si tratta di un gesto ignobile, perpetrato nei confronti di una persona per bene, stimata e laboriosa, che tanto sta facendo per il nostro territorio.

Sono convinto che gli inquirenti riusciranno ad assicurare alla Giustizia i responsabili.

All’Ammiraglio Agostinelli tutta la mia vicinanza e il mio incoraggiamento ad andare avanti.

Il Consigliere Regionale di Forza Italia

Giuseppe Mattiani

Brunetti: “Piena vicinanza all’Ammiraglio Agostinelli, da cittadini e da istituzioni lo ringraziamo per quanto sta facendo al servizio della nostra terra”

Il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria ha espresso la solidarietà dell’Ente nei confronti del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale di Gioia Tauro per la vile aggressione subita

Il Comune di Reggio Calabria, attraverso una nota del Sindaco facente funzioni Paolo Brunetti, ha espresso piena solidarietà, anche a nome del Consiglio comunale, all’Ammiraglio Andrea Agostinelli, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale di Gioia Tauro, vittima di una vile aggressione avvenuta nei giorni scorsi mentre si trovava a bordo di una nave traghetto tra Calabria e Sicilia.

“All’Ammiraglio – scrive Brunetti – giunga la più totale vicinanza da parte della nostra Amministrazione, nella certezza che la vile aggressione subita non lo farà indietreggiare di un millimetro nella sua azione riformatrice che sta producendo brillanti risultati alla guida dell’Autorità Portuale e del porto di Gioia Tauro, una delle infrastrutture trasportistiche più importanti al mondo, che in questi anni di sua gestione sta vivendo un periodo di grande espansione”.

“Chiunque abbia la fortuna di conoscere e collaborare con l’Ammiraglio – aggiunge Brunetti – sa bene che la sua determinazione non sarà in alcun modo scalfita dalla vile aggressione subita. Da cittadini, prima ancora che da istituzioni, ci stringiamo convintamente attorno alla sua persona, ringraziandolo per il bene che ha fatto al nostro territorio e per quanto ancora farà per la crescita del nostro sistema portuale”.

Versace: “L’intera comunità metropolitana al fianco di Andrea Agostinelli, sua gestione del porto illuminata”

Il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana esprime piena solidarietà all’Ammiraglio, Presidente dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro, vittima nei giorni scorsi di una vile aggressione

“Piena solidarietà ed assoluta vicinanza al Presidente dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro Andrea Agostinelli, aggredito e minacciato nei giorni scorsi mentre si trovava a bordo di una nave traghetto sullo Stretto tra Calabria e Sicilia. L’intera Città Metropolitana si stringe attorno ad uno dei migliori uomini delle istituzioni che il nostro territorio possa vantare, persona tanto integerrima e professionalmente rigorosa, quanto aperta e disponibile al dialogo. L’aggressione subita è un fatto gravissimo, che deve far insorgere tutte le istituzioni territoriali, generando sentimenti di assoluta indignazione nell’intera comunità”. Così in una nota il Sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace.

“L’Ammiraglio Agostinelli è persona seria e determinata – ha aggiunto Versace – i risultati conseguiti in questi anni alla guida dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro parlano per lui. Siamo certi che questo vile gesto non lo distoglierà nemmeno un istante dal suo encomiabile impegno al servizio del nostro territorio. La sua azione illuminata alla guida dell’Autorità Portuale costituisce un esempio di gestione virtuosa del quale la Città Metropolitana e l’intera Calabria non possono pensare di privarsi. E questo deve essere chiaro anzitutto a chi ha pensato di intimidirlo attraverso la vile aggressione. Forza Ammiraglio tutta la Calabria onesta sta dalla sua parte”.

Esprimo la massima solidarietà con infinita stima al Presidente dell’Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno e Jonio, Ammiraglio Andrea Agostinelli, aggredito brutalmente e minacciato nella giornata del 25 aprile scorso a bordo di un traghetto di ritorno dalla Sicilia.

L’accaduto è un fatto di una gravità estrema, che denota la dura realtà del comportamento sempre più violento e prepotente di alcuni che con il loro fare cercano di bloccare il lavoro della gente normale e perbene che con coraggio, ognuno per le proprie competenze, continua ad operare in questa terra attanagliata dal malaffare ma che conserva ancora tanta voglia di riscatto. Sono certa che il grande lavoro dell’Ammiraglio Agostinelli continuerà con la stessa abnegazione di sempre affiancato ancor di piu dalla presenza delle Forze dell’Ordine e dal sostegno di uomini e donne delle Istituzioni, me per prima, i quali da sempre apprezzano il suo grande operato all’insegna della legalità, nell’espansione del comparto portuale di sistema.

Maria Carmela Digiacco

La solidarietà del presidente di Confindustria, Domenico Vecchio, al comandante Andrea Agostinelli

A seguito dell’aggressione al presidente dell’Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno e Jonio, Andrea Agostinelli, immediata la solidarietà del presidente di Confindustria Reggio Calabria, Domenico Vecchio. “Quanto accaduto è gravissimo ed intollerabile, Agostinelli sta facendo un buon lavoro, e il mio augurio è che quando accaduto, non scalfisca quanto di buono fatto fino a questo momento. Bisogna immediatamente che le autorità indaghino sulla vicenda e puniscano gli aggressori. La nostra solidarietà non è retorica, ma un palese modo per dissentire e condannare, qualsivoglia firma di violenza e, soprattutto, chiunque scelga la via della delinquenza”.

Nello sconcerto suscitato dalla notizia della vile aggressione subita dal Presidente Andrea Agostinelli, il Rotary Club di Palmi gli manifesta, ancora una volta, la stima ed il sostegno per il lavoro che da anni porta avanti per la crescita del porto di Gioia Tauro.

Alla solidarietà crediamo fermamente si debba associare il richiamo alla pratica della legalità quale azione quotidiana, individuale e collettiva, per il sostegno concreto all’operato di chi, ricoprendo ruoli pubblici, non deve subire alcuna sorta di intimidazione.

Avv. Maria Stella Morabito – Presidente Rotary Club Palmi