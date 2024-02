La roulette è uno dei giochi da casinò più amati di sempre. Proprio per questa ragione, la roulette online soldi veri, con il grande boom del gioco in rete, è diventata un’attrazione irresistibile per i giocatori di tutto il mondo. Vedremo, più avanti, quali sono le varianti più conosciute che è possibile trovare sulle piattaforme legali.

La roulette è un gioco antico. Si parla, infatti, di “rota fortunae” già ai tempi degli antichi Romani. La versione moderna, quella che è arrivata fino ai giorni nostri, trova successo in Francia tra la fine del 1600 e l’inizio del 1700 ed è arrivata, più o meno simile a noi. Con l’approdo in rete delle tante piattaforme di gioco d’azzardo, la roulette online a soldi veri è diventata uno dei giochi più popolari. Rileviamo, dunque, insieme le tipologie di roulette disponibili spaziando da quelle più conosciute a quelle meno note.

Siti roulette: quali sono le varianti a disposizione?

La variante più importante tra le roulette online soldi veri è, certamente, la roulette europea caratterizzata da una ruota con 37 numeri che vanno dallo 0 al 36. Questo tipo di roulette è quella che offre più possibilità ai giocatori grazie all’assenza della casella 00 che è, invece, presente nella versione americana. Il margine della casa, infatti, è del 2,7%, dato che la rende la scelta preferita di tanti giocatori.

Tra i vari siti concessionari è presente anche la roulette americana che rivela 38 numeri inclusi tra lo 0 e lo 00. Questa doppia casella dello 0 aumenta il margine della casa di quasi il doppio rispetto alla roulette europea: parliamo, infatti, del 5,26%, percentuale che rende la variante americana molto meno apprezzata dai giocatori. Nonostante questo dato, però, la roulette americana è quella che si trova in tutti i casinò statunitensi.

La roulette francese è, invece, molto simile a quella europea ma ha alcune differenze significative. La regola “La Partage”, ad esempio, restituisce metà della puntata al giocatore se la pallina atterra sulla casella 0. Questa caratteristica riduce il margine della casa al minimo, rendendo questo tipo di ruota una delle più intriganti per i giocatori. In più, tutto il layout è in lingua francese e abbiamo alcune scommesse speciali come l’”En Prison”. Questa scommessa permette al giocatore di avere due opzioni se la pallina cade sullo 0: recuperare il 50% subito o “imprigionare” la puntata per il giro successivo.

La roulette mini è una versione mini, appunto, del gioco che si può trovare sia nei siti roulette che nei casinò più piccoli. La ruota è più compatta ma le regole sono le stesse della roulette europea. La roulette multplayer, progettata per avere maggiore interazione sociale, permette ai più giocatori di partecipare al tavolo contemporaneamente. Anche in questo caso è sia online che fisica e offre una maggiore socialità, manchevole nella roulette tradizionale.

La roulette royale è una variante con il jackpot progressivo. In pratica, se la pallina cade su un numero specifico il giocatore vince il montepremi accumulato con gli importi delle puntate precedenti non vincenti. Probabilità di vincita, quindi, basse ma con premi più massicci. La roulette 3D, essendo tridimensionale, offre un’esperienza visiva molto più coinvolgente. Anche se le regole sono le stesse della roulette europea, la grafica di qualità crea un’esperienza di gioco immersiva, quasi virtuale.

La roulette a doppia palla coinvolge, nel gioco, due palline che vengono lanciate sulla ruota. Questo aumenta la possibilità di vincita e aggiunge adrenalina e imprevedibilità al gioco. La roulette rapida è quella progettata per i giocatori che vogliono giocare, appunto, velocemente. Il tempo tra i giri della ruota è ridotto e si può scommettere in maniera quasi istantanea. Ultima (ma non ultima in ordine di popolarità e importanza) la roulette live, vero anello di congiunzione tra roulette online e quella fisica. Un vero croupier, infatti, gestisce il tavolo tramite una camera che lo riprende in tempo reale. I giocatori, invece, attraverso una chat, partecipano da casa interagendo tra loro.