L’Associazione ProSalus entra nel Coordinamento per il ripristino delle linee Taurensi: sanità e trasporti, una battaglia comune

Un nuovo passo avanti nella battaglia per il rilancio della Piana di Gioia Tauro: l’Associazione ProSalus, da anni in prima linea nella lotta per la realizzazione del Nuovo Ospedale della Piana di Palmi, entra ufficialmente a far parte del Coordinamento per il ripristino delle linee Taurensi in una metropolitana di superficie. L’adesione al Coordinamento da parte dell’Associazione palmese, attiva dal 2016 nel settore della sanità, avviene a seguito di un incontro richiesto al Coordinamento proprio da quest’ultima, per dar seguito all’evento dello scorso 8 febbraio presso il salone della Chiesa del Carmine di Palmi, nell’ambito di un ampio confronto con le realtà civiche sulle tematiche relative alla sanità territoriale e alla costruzione del futuro presidio ospedaliero.

Al Coordinamento per le Ferrovie Taurensi aderisce già una rete composta da diverse associazioni e movimenti: Comitato Pro Taurensi, Associazione Metropolitana della Piana, Associazione Philene, Comitato Jonio-Tirreno, Associazione Culturale Insieme, Associazione Teatro Stabile Polistena.

L’ingresso di ProSalus è il frutto di un confronto approfondito tra le due realtà, entrambe impegnate da un lato nella difesa del diritto alla salute e dall’altro nella promozione di infrastrutture adeguate per il territorio. La decisione sancisce un’importante sinergia tra il settore sanitario e quello della mobilità, riconoscendo che il potenziamento dei trasporti pubblici (inclusi quelli a carattere ferroviario) e la costruzione del nuovo ospedale devono procedere di pari passo. Oltre che a collegare il nuovo Nop con il resto del territorio, le ferrovie Taurensi potrebbero garantire anche un efficiente collegamento con la rete sanitaria della Piana di Gioia Tauaro, quale in primis l’Ospedale Santa Maria degli Ungheresi di Polistena.

<<Non possiamo parlare di diritto alla salute senza considerare l’accessibilità alle strutture sanitarie”, ha dichiarato il presidente di ProSalus, Stefania Marino – La battaglia per il nuovo ospedale e quella per la metropolitana di superficie sono complementari: il nostro territorio ha bisogno di servizi sanitari moderni, ma anche di una rete di trasporti efficiente per garantire ai cittadini un accesso rapido e sicuro alle cure>>.

L’integrazione tra le Taurensi e il Nuovo Ospedale della Piana di Gioia Tauro, non è un’idea nuova. Già nell’Accordo Stato-Regione del 2007, che sanciva la realizzazione del Nuovo Ospedale della Piana, era stata prevista la riqualificazione della Stazione FC di Palmi nei pressi del futuro nosocomio per essere utilizzata anche dall’utenza ospedaliera della struttura. Questo elemento, spesso dimenticato nei dibattiti pubblici, è ora al centro dell’azione congiunta tra ProSalus e il Coordinamento per il ripristino delle linee Taurensi.

Il ripristino delle linee ferroviarie dismesse e la loro trasformazione in una metropolitana di superficie rappresentano un’opportunità strategica per migliorare la mobilità dell’intera area. Il progetto punta a collegare rapidamente i principali centri della Piana con l’ospedale, riducendo il traffico su gomma e abbattendo i tempi di percorrenza.

Nei prossimi mesi, il nuovo fronte comune lavorerà per sensibilizzare le istituzioni e la cittadinanza, affinché la realizzazione della metropolitana di superficie e dell’ospedale procedano di pari passo.