In migliaia alla fiaccolata organizzata per ricordare la morte del povero Matteo Russo. Il neonato morto in sala travaglio all’ospedale di Polistena. Le indagini sono in corso, la procura di Palmi ha inviato sette avvisi di garanzia a medici e infermieri. L’autopsia ha dato il suo giudizio, Matteo è morto per soffocamento. La risposta della città è stata straordinaria, sotto un caldo soffocamento, in tanti hanno lasciato i luoghi di villeggiatura per partecipare alla fiaccolata in segno di testimonianza per una morte assurda, che ha lasciato basiti una intera città.