Michele Zarrillo live in “5 giorni da 30 anni” e 6^ edizione dei fuochi di Porto

Bolaro

Reggio Calabria, 12 Agosto 2024

Il Centro Commerciale Porto Bolaro è lieto di annunciare un evento speciale per tutti gli

appassionati di musica italiana. Sabato 24 Agosto 2024, Michele Zarrillo, tra i più famosi

cantautori del panorama musicale italiano, si esibirà in un concerto live esclusivo presso il

nostro centro commerciale nell’ambito del suo tour “5 giorni da 30 anni”.

L’evento avrà inizio dalle ore 21:30, quando il cantautore romano salirà sul palco per deliziare

il pubblico con i suoi più grandi successi. Con una carriera che abbraccia oltre quattro decenni,

Zarrillo è una delle voci più amate e riconosciute della musica italiana. Dall’inizio degli anni ’80

ha saputo conquistare il cuore di milioni di fan con la sua voce unica e le sue melodie

inconfondibili.

Il tour “5 giorni da 30 anni” celebra il trentennale del suo iconico brano “Cinque giorni”, una

delle canzoni più amate e ascoltate. Oltre a questo grande classico, Zarrillo eseguirà altri

indimenticabili successi come “L’elefante e la farfalla” e “Una rosa blu”, “L’Acrobata” e “Mani

nelle Mani”. Ma anche “La notte dei pensieri”, con cui nel 1987 vinse il Festival di Sanremo

nella sezione Nuove Proposte dando il via a una lunga carriera La sua musica, caratterizzata da

testi profondi e arrangiamenti sofisticati, ha saputo attraversare le generazioni, rendendolo un

punto di riferimento nel panorama musicale italiano.

A seguire, per rendere la serata ancora più memorabile, ci sarà la sesta edizione dello

spettacolo di fuochi d’artificio direttamente sul mare, che avrà luogo alle ore 24:00, al

termine del concerto. Questo spettacolo pirotecnico illuminerà il cielo di Porto Bolaro, offrendo

un’esperienza visiva straordinaria per grandi e piccini.

Per l’importanza dell’evento e delle scenografie l’area concerti sarà allestita nel parcheggio a

piano terra. L’ingresso all’evento è gratuito.

Il Centro Commerciale Porto Bolaro invita tutti a partecipare a questa serata di musica e

divertimento. Sarà l’occasione perfetta per trascorrere del tempo in compagnia di amici e

familiari, godendo di ottima musica e di uno spettacolo pirotecnico mozzafiato.

Vi aspettiamo numerosi!