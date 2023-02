La Città Metropolitana ha pubblicato due bandi distinti, destinati ai promoter ed ai Comuni, per iniziare a programmare le attività di spettacolo fino al prossimo 6 gennaio 2024. «Come sempre – hanno specificato il sindaco facente funzioni, Carmelo Versace, ed il consigliere delegato Filippo Quartuccio – l’Ente, nella massima trasparenza, intende raccogliere le migliori proposte da distribuire nei diversi centri del comprensorio. Il campo artistico sul quale continueremo a muoverci attraverserà ogni tipo di performance: dal canto corale, gospel e lirico, alla musica leggera, pop, rock, elettronica, world music, folk, tradizionale, etnica, jazz e blues, classica, bandistica ed orchestrale fino alle rappresentazioni teatrali di vario genere, comprese tragedie, commedie, commedie dell’arte, teatro in vernacolo, musical, i balletti classici, la danza, il cabaret. I bandi in questione comprendono anche le attività ideate per le festività natalizie ed ogni altra eventuale tipologia non ricomprese nelle precedenti».

«Insomma – hanno spiegato – nulla è lasciato al caso. Intendiamo promuovere gli artisti ed i promoter del territorio, ma anche quelli di richiamo nazionale ed internazionale, così da poter garantire un giusto ritorno in termini di immagine e sviluppo turistico al comprensorio e, al tempo stesso, sostenere ed incentivare il circuito locale che, più di ogni altro, ancora risente dei drammatici strascichi della pandemia».

«Ci rivolgiamo ai Comuni – hanno proseguito – così che possano avere la possibilità di poter far crescere la capacità attrattiva dei loro già meravigliosi centri ricchi di storia, cultura, tradizioni, bellezze naturali e paesaggistiche».

«La Città Metropolitana – hanno continuato Versace e Quartuccio – in questa fase, intende, dunque, acquisire manifestazioni di interesse che possano soddisfare le esigenze dei turisti e dei visitatori, ma anche le richieste dei singoli territori».

Ci sarà spazio, poi, per spettacoli che potrebbero contemplare l’acquisizione preventiva di un biglietto d’accesso, specificata dagli stessi amministratori nel ripercorrere i passi dell’avviso: «Nel caso di proposte per grandi eventi e per artisti di rilevanza nazionale ed internazionale da svolgersi in luoghi al chiuso o in location appositamente delimitate nelle quali è possibile effettuare il servizio di bigliettazione, i promoter avranno la possibilità di realizzare tali eventi prevedendo la vendita di biglietti d’ingresso ad un costo calmierato previamente e formalmente concordato con la Città Metropolitana».

«Stiamo provando ad accorciare i tempi – hanno concluso Versace e Quartuccio – proprio per arrivare pronti ad ogni appuntamento che possa elevare l’offerta nei vari periodi dell’anno. E’ un fitto lavoro di programmazione che, ne siamo sicuri, porterà dai risultati importanti».