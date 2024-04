Il freddo e, in diversi casi, le brinate dei giorni scorsi hanno fatto tremare i polsi di chi di agricoltura ci vive. Molti sono quelli, e bene hanno fatto, che in virtù delle previsioni diramate anche dal meteorologo Stefano Bernardi hanno attivato sistemi “antigelo” riuscendo a salvare i nuovi germogli delle varie specie di piante ad iniziare da quelle da frutto e salvare il raccolto di quest’anno.

Da oggi, sentendo e vedendo ciò che Bernardi ha da dirci nell’allegato video captato dal suo canale YouTube, il tempo migliorerà grazie anche a una seppur temporanea alta pressione e che si farà strada coinvolgendo il territorio italiano.

Si avrà comunque a che fare con un meteo caratterizzato da una sorta di dinamica pendolare nel senso che all’alta pressione che andrà instaurandosi farà da contrappeso una depressione sull’Atlantico che, ad iniziare dal primo maggio inizierà a prendere il posto dell’anticiclone pilotando perturbazioni cariche di benefica pioggia anche sull’Italia.

Alla buona notizia delle piogge in arrivo si aggiunge quella di un ripristino di un campo termico degno del periodo nel quale stiamo e sicuramente positivo per il ciclo vegetativo proprio del mese di Maggio.

Ma vediamo ora cosa ci dice il Meteorologo aquilano.