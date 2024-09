Quello che avrete modo di vedere e ascoltare è estremamente sensazionale e, nello stesso tempo, importante da utilizzare per attivare la politica più cara a Bernardi quale è quella della prevenzione.

Il racconto che ci fa Bernardi del tempo che farà deve portare la gente che abita soprattutto nelle Marche, nell’Emilia Romagna e sull’appennino Tosco-Emiliano e in parte in Abruzzo a prendere seri provvedimenti affinché quello che potrebbe accadere, vista la situazione meteorologica che si va predisponendo, non accada o quanto meno produca meno danni rispetto al rischio paventato.

Nel video Bernardi, che proprio per il concetto di prevenzione applicato alle previsioni ha visto attribuito il premio nazionale Claudia Verzella, lo ripete tante volte. Prestare molta attenzione a queste zone perché quello che potrebbe accadere è davvero molto ma molto rischioso dovrebbe rappresentare quasi un mantra.

La prevenzione, soprattutto tra domani pomeriggio e dopodomani, secondo il professionista aquilano potrebbe fare la differenza tra possibili danni gravi e danni meno gravi o finanche tra la vita e la morte.

L’auspicio è ovviamente che non accada nulla. Quello che è importante però è non farsi trovare impreparati.

Ma vediamolo insieme il video di Bernardi che qui di seguito riportiamo.