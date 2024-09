Si ingrandisce ogni giorno vieppiù, complicandosi, la questione del ministro Sangiuliano dopo la scoperta della sua love story con l’imprenditrice pompeiana. Finirà che dovrà dimettersi per togliere dall’imbarazzo il governo e la maggioranza. Sarebbe come scivolare su una BOCCIA di banana.

L’amante del ministro ha avuto libero accesso ai palazzi del potere filmando e registrando tutto di nascosto. La cosa impensierisce non poco gli esponenti della maggioranza perché potrebbero uscire fuori situazioni delicate e molto compromettenti, che potrebbero mettere a rischio la tenuta della stessa maggioranza di governo. Sarebbe come la BOCCIA che fa traboccare il vaso.

Si dice che dietro un grande uomo ci sia sempre una grande donna. Ma quando l’uomo è piccolo piccolo, e per giunta combina guai, dietro di lui c’è sicuramente una moglie inferocita, perché tradita, e un’amante vendicativa, perché sedotta, delusa e abbandonata. Per questo il povero Sangiuliano si sente preso tra due fuochi.

Ma – come si dice – CHI LA FA L’ACCETTI…