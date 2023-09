Meloni “L’Italia sa lavorare insieme nei momenti di difficoltà”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ una iniziativa che mi rende particolarmente orgogliosa. Voglio ringraziare tutto il mondo produttivo, le filiere e le realtà che hanno dato la loro disponibilità. E’ un patto attraverso il quale lavoriamo insieme per calmierare i prezzi dei beni di largo consumo. E’ un esperimento, ma sono molto ottimista. Il segnale più bello che diamo oggi è che questa nazione è ancora in grado di tenersi per mano”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della firma del Patto per il trimestre anti-inflazione.Il Patto anti inflazione è “un bel messaggio che diamo alla nazione sulla capacità che l’Italia ha ancora nei momenti di difficoltà di lavorare insieme, questo che diamo oggi è un messaggio estremamente prezioso”, ha sottolineato Meloni.

