L’amministrazione Comunale di Melicucco auspica che questo momento sia occasione di riflessione ,ricordando persone a noi care che hanno lasciato un segno nella nostra comunità.

Don Pietro Franco, pur avendo esercitato per poco tempo il suo ministero sacerdotale a Melicucco, è riuscito a lasciare una impronta indelebile a chi lo ha conosciuto, vorremmo con questa intitolazione dargli memoria e farlo conoscere a chi invece non ha avuto questa possibilità.

Don Pietro Franco, un Sacerdote che non ha mai dimenticato di essere uomo, uomo tra i suoi parrocchiani, uomo tra gli uomini, e soprattutto padre tra i giovani.

“Sacerdote in eterno”.