Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale sono lieti di invitare la S.V. alla cerimonia di intitolazione della piazza “Dante Alighieri” al Sacerdote Don Michele Vomera che si terrà

Lunedì 17 giugno alle ore 18.30

Carissimo,

L’amministrazione Comunale di Melicucco auspica che questo momento sia occasione di riflessione, ricordando persone a noi care che hanno lasciato un segno nella nostra comunità.

Don Michele Vomera, punto di riferimento religioso e non solo, per quasi cinquant’anni ha rappresentato una colonna portante per la vita di tutta la comunità, ed è riuscito a lasciare un’impronta indelebile in tantissime generazioni. Con questa intitolazione vorremmo onorare la Sua memoria e farlo conoscere a chi invece non ha avuto questa possibilità.

Don Michele Vomera, un Sacerdote, un uomo, un padre che ha dedicato la Sua vita all’impegno religioso, sociale e soprattutto umano. È stato una solida guida per la crescita e la formazione spirituale e culturale dei nostri giovani.

“Sacerdote in eterno”.

Per quanto sopra, certi della Vostra partecipazione a questo importante momento, Vi diamo appuntamento alle ore 18.30.