Cari concittadini,

è con grande rammarico che mi rivolgo a Voi per segnalare l’ennesimo atto di inciviltà perpetrato ai danni del nostro Comune, e quindi di tutti NOI.

Nei giorni scorsi, a causa delle piogge, abbiamo riscontrato delle perdite all’interno del plesso modulare. Dopo accurate verifiche, si è evidenziato che una parte del tetto è stata danneggiata da persone che hanno utilizzato la struttura come tribuna per assistere ai fuochi d’artificio in onore di San Rocco. Questo atto incivile ha causato un danno di circa 10.000 euro: soldi VOSTRI, che avrebbero potuto essere destinati ad altri scopi, data la situazione economica del nostro Comune.

Desidero ringraziare la FMB e i suoi operai che, con grande senso di responsabilità, lavoreranno anche di domenica, se necessario, per consentire ai nostri bambini di iniziare l’anno scolastico in tempo, compatibilmente con le condizioni meteorologiche.

Oltre al danno economico, ci chiediamo: che piacere si trova nel rompere le doghe delle panchine? Perché vandalizzare i discendenti delle scuole o danneggiare i giochi per i bambini? Qual è il fine? Qual è il godimento? Cosa passa per la testa di chi compie questi gesti?

Dove sono le agenzie educative? Dove sono i rimproveri? Siamo pronti a denunciare un Sindaco e un’Amministrazione per ogni cosa, ma chi segnala questi atti di vandalismo? È possibile che nessuno si accorga di quanto accade?

So già che qualcuno suggerirà di installare telecamere. Le telecamere ci sono e le utilizziamo. Ma quando si procede con una multa o una denuncia, si solleva sempre una critica: il Sindaco non vale niente, chi compie questi atti è un ragazzino, una madre di famiglia, un padre. Alla fine, si tratta solo di piccole cose, no?

Ma i bambini che utilizzano le giostre e le scuole, di chi sono figli?

Le persone che usano le panche, di chi sono figli?

È davvero questa la vivibilità che vogliamo?

Siamo sicuri che queste problematiche non ci toccheranno mai?

Non permetteremo a pochi incivili di distruggere quanto costruito con sacrificio, non solo da noi, ma anche da chi ci ha preceduto. Non accetteremo che si minimizzino questi atti come se fossero insignificanti. Non tollereremo chi, instillando odio quotidiano, conduce i nostri giovani sulla cattiva strada. Non lasceremo che i difensori della legalità e del vivere civile solo sui social media contaminino la nostra comunità.

Resteremo vicini alla stragrande maggioranza dei Melicucchesi, che ogni giorno, non solo a parole, si impegnano nelle piccole e grandi cose per migliorare il nostro paese. Sono convinto delle immense qualità dei nostri concittadini, operosi e sempre pronti a fare la loro parte.

A voi mi rivolgo: aiutateci a far capire che la strada della prevaricazione e del “tutto è dovuto” non è la giusta via. Noi ci crediamo. E voi?

Insieme possiamo fare la differenza.

Cordialità

Per L’Amministrazione Comunale

Il Sindaco Ing. Francesco Nicolaci