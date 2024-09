Il Sindaco Francesco Nicolaci e l’assessore Michele Pronestì, a nome dell’Amministrazione Comunale, hanno consegnato l’ATTESTATO DI GRATITUDINE al Presidente dell’AVIS Comunale di Melicucco, Francesco Alossi, con la seguente motivazione:

“A tutti i Volontari e Donatori dell’AVIS, Grazie per il vostro altruismo che ogni giorno salva vite e dona speranza a chi ne ha più bisogno. Le vostre donazioni rappresentano vita e sostegno per molti. Vi ringraziamo per il vostro impegno costante e per essere un esempio di generosità e senso civico.

Siete il cuore della nostra comunità.”

Ogni gesto di gratitudine rafforza i legami che ci uniscono e contribuisce a costruire un futuro più luminoso per Melicucco e per i suoi cittadini.

GRAZIE DI CUORE!