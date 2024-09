Proseguono i progetti di sensibilizzazione ambientale promossi dal Comune di Melicucco per i suoi piccoli concittadini. Nell’ambito delle attività volte alla promozione della sostenibilità ambientale, l’Amministrazione Comunale invita tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Melicucco a partecipare al concorso “L’Ambiente in una Frase”.

Questa iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sull’importanza della salvaguardia dell’ambiente e di stimolare la creatività nel trasmettere un messaggio di rispetto e cura per la natura.

Gli studenti, singolarmente o in gruppo/classe, saranno invitati a creare una frase originale e creativa sul tema dell’ambiente. La frase dovrà essere frutto di un lavoro personale e non dovrà essere copiata o ispirata a contenuti protetti da copyright, come testi trovati su Internet, social media o generati da intelligenza artificiale. L’obiettivo principale è promuovere la riflessione personale e l’espressione spontanea dei giovani sull’importanza della tutela ambientale.

Le frasi selezionate verranno riportate su pannelli in alluminio e collocate in diverse aree del territorio comunale, riportando il nome dell’autore. In totale, saranno installati quindici pannelli, di cui otto realizzati dagli alunni delle scuole primarie e sette dagli studenti delle scuole secondarie.

Nel caso in cui il numero di frasi proposte superi quello previsto, quelle in eccesso saranno esposte in ulteriori spazi individuati all’interno del territorio comunale, garantendo così un’adeguata valorizzazione di ogni contributo.

Ogni gesto compiuto dai nostri cittadini è un tassello fondamentale per costruire un domani più verde e consapevole.

Un sincero ringraziamento va all’Istituto Comprensivo di Melicucco guidato dalla Dirigente Scolastica, Emanuela Cannistrà, per l’impegno costante verso temi che non solo arricchiscono la formazione didattica dei nostri ragazzi, ma li preparano anche a diventare cittadini consapevoli e responsabili del domani.

Una responsabilità quotidiana che deve essere di tutti e che, si rafforza continuamente.

Il mondo cambia con il tuo impegno.