Medio Oriente, Papa “Accorato appello per fermare la violenza”

ROMA (ITALPRESS) – “Seguo con preoccupazione e dolore le notizie giunte sulla situazione in Israele a causa dell’intervento dell’Iran. Faccio un accorato appello a fermare la spirale di violenza. Nessuno minacci l’esistenza altrui”. Lo ha detto Papa Francesco dopo il Regina Coeli in Piazza San Pietro.

“Tutte le nazioni si schierino per la pace”, ha aggiunto il Pontefice. “Israeliani e palestinesi vivano in due stati vicini, fianco a fianco” e, ha aggiunto il Papa, “si giunga presto a un cessate il fuoco a Gaza” “si percorrano le vie del negoziato”. “sì al dialogo e sì alla pace”.

Foto agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).