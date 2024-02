i è concluso quest’oggi con una sentenza di assoluzione il processo per evasione fiscale a carico di P. A. R., imprenditore palmese, celebratosi dinanzi al Tribunale di Palmi (Giudice Dott.ssa Natale).

Nel 2015, l’accertamento della presunta evasione totale aveva suscitato scalpore.

Nel corso dell’istruttoria, la difesa dell’imputato (Avv. Antonio Papalia del Foro di Palmi) ha evidenziato come l’impostazione accusatoria non tenesse in considerazione la previsione normativa sul cosiddetto regime del margine, con l’effetto di imputare all’imprenditore un’i.v.a. dieci volte superiore al dovuto.

È, emerso in definitiva che le imposte non versate corrispondevano a poche migliaia di euro, con la conseguenza della irrilevanza penale della vicenda e, dunque, della assoluzione.

Grazie per aver letto questo contenuto, continua a seguirci!!