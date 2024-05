Non tarda ad arrivare la reazione del Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani (Lega) nei confronti del

Presidente di sinistra italiana Nichi Vendola che, nel corso di un’intervista rilasciata ad una emittente

televisiva regionale, ha definito il Ponte sullo Stretto “…una cosa molto utile sia per la ‘Ndrangheta che per Cosa

Nostra. Molto utile per i lobbisti e gli affaristi e per tutta la peggiore gente di Sicilia, di Calabria e d’Italia.”.

“E’ inaccettabile che una persona della caratura di Nichi Vendola, un ex Presidente di Regione, intervenga così a gamba

tesa nei confronti dei calabresi. Noi non accettiamo più che la nostra Regione venga etichettata ingiustamente come terra di

‘ndrangheta. E non vogliamo più che la nostra terra venga lasciata in uno stato di sottosviluppo infrastrutturale dai

predicatori dei partiti del no ad ogni costo. Abbiamo già dato in tutti questi anni, se ne facciano una ragione e la smettano

di seminare paure prive di qualsivoglia fondamento e di narrare la nostra meravigliosa Regione come una terra nella quale

nulla è possibile e niente può essere realizzato. Vendola si occupi un po’ di più della Sua Regione.”.

Esordisce così Giuseppe Mattiani che prosegue:

“Da chi sarebbe rappresentata la peggiore gente di Sicilia e Calabria che trarrebbe utilità dal Ponte sullo Stretto? Forse da

quelle migliaia di persone che quotidianamente attraversano lo Stretto per andare a lavorare e che se sono fortunati impiegano

ore per percorrere pochi chilometri e giungere a destinazione? O da quelle migliaia di famiglie che per necessità lavorative

vivono al nord e che per tornare a casa e trascorrere pochi momenti con i propri cari, che magari non vedono da anni, sono

costrette ad incolonnarsi per ore ed ore e spesso al sole? O da quei trasportatori che vivono un vero e proprio incubo una volta

giunti sulle sponde dello Stretto? No caro Presidente Vendola, questa non è la peggiore gente di Calabria e di Sicilia, questa

è la nostra gente, il nostro cuore pulsante, la nostra migliore gente a cui noi vogliamo e dobbiamo garantire infrastrutture

moderne.”.

Proprio in ordine alle opere infrastrutturali previste in Calabria il Consigliere Mattiani rilancia:

“Noi, invece, siamo quelli del si. Siamo contro la ‘ndrangheta che dobbiamo continuare a combattere, ma che non possiamo

usare come alibi per non migliorare le condizion idi vita dei calabresi. Siamo quelli del si agli investimenti in opere pubbliche

necessarie e alle grandi opere infrastrutturali. Del si al Ponte sullo Stretto. Del si all’ammodernamento della S.S. 106, del

si all’ammodernamento della galleria Limina, del si all’alta velocità Salerno-Reggio Calabria, del si al completamento della

trasversale delle Serre, del si ad investimenti per l’efficientamento idrico, del si a strade ed autostrade. Tutte opere in parte

già iniziate, altre che partiranno a breve grazie all’attenzione che il nostro Ministro Salvini sta riservando alla Calabria.

Il Presidente Vendola se ne faccia una ragione, questa volta la Calabria la cambieremo davvero, con o senza il partito del

NO.”.