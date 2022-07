Un’infrastruttura centrale per lo sviluppo del territorio, che non soltanto contribuirà a riqualificare l’area, ma avrà certamente un impatto positivo sul trasporto pubblico locale.

Grazie al contributo e all’attività dell’Assessore Fausto Orsomarso, che sarà presente all’inaugurazione, e allo splendido lavoro degli Uffici Regionali in stretta sinergia con l’azienda Ferrovie della Calabria, siamo riusciti in breve tempo a risolvere i problemi emersi in questi lunghi anni ed a completare i lavori.