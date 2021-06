Matteo Salvini non perde il vizio di “pulirsi”… con la mascherina!

Per stomaci forti, da ieri gira un video ripreso da molti giornali e social ritraggono il leader della Lega ad asciugarsi il sudore con la mascherina per poi rimetterla (sic!)…in Calabria. Era già successo a giugno nel 2020, ripreso dalla trasmissione di La7 Tagadà, quando con la mascherina, si pulì gli occhiali per poi rimetterli. Lo strano vizio del Matteo leghista, l’uomo che da ieri sta in Calabria per rivoluzionare questa (amara) terra calabra. E meno male che, da lunedì sembra che il governo abbia deciso di eliminare l’uso della mascherina all’aperto, riuscirà il premier Mario Draghi a convincere Matteo Salvini ad utilizzare un fazzoletto o kleenex? Ah, visto che è ancora tempo di ciliegie, ricordate quella volta che, mentre il governatore del Veneto parlava di bambini morti, lui si abbuffava di ciliegie seduto al suo fianco? Ecco, non dimenticatelo, mi raccomando!

Il video potrebbe urtare la sensibilità dello stomaco e si consiglia la visione per i soli adulti, ma anche ai bambini accompagnati dagli adulti, quantomeno per far capire in che mani siamo e quando saranno cresciuti, “eravamo (si spera)”.. anche in Calabria.

(GiLar)