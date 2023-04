“Matteo Renzi è il nuovo direttore del Riformista”.

Lo si legge in un tweet della testata giornalistica.

L’annuncio viene dato sui social anche dallo stesso leader di Italia viva: “Ho accettato una sfida affascinante: per un anno sarò il direttore de Il Riformista. Ci vediamo in diretta su Facebook alle 12 per raccontarvi questo progetto”, scrive. (Ansa)