“Saluto con entusiasmo la nomina di Giuseppe Raiola, primario di pediatria dell’Ospedale Ciaccio-Pugliese di Catanzaro, a presidente regionale di Unicef Calabria. Nel corso del mio mandato di Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria ho avuto modo di conoscere ed apprezzare in prima persona la laboriosità, la professionalità e soprattutto la sensibilità di Raiola nei confronti dei più piccoli. In particolare, quando si offrì volontariamente per assistere un bimbo bisognoso di cure in un trasbordo aereo, in realtà mai effettuato per sopraggiunto decesso, dopo notevoli traversie. Gli decretai un encomio solenne ed oggi dico grazie all’Unicef per avere individuato la personalità più rappresentativa possibile”: è quanto dichiara Antonio Marziale, presidente dell’Osservatorio sui Diritti dei Minori e già Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria.