Si terrà al Salone del Libro di Torino venerdì 10 Maggio alle ore 16:00 presso lo Spazio della Città Metropolitana Reggio Calabria al Padiglione Oval la presentazione del volume: “L’evoluzione della televisione: divismo, reality show e influencer” di Martina Licastro edito da Europa Edizioni. L’evento sarà moderato da Saverio Crea (battitura a macchina e social media manager) , ad intervenire saranno: Martina Licastro autrice e giornalista pubblicista, Antonio Marziale, Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria e docente universitario di sociologia e Filippo Quartuccio Consigliere Delegato alla Cultura Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Il libro effettua un’analisi che parte dalle origini della televisione, passando per i reality e i talent show, per giungere infine alla descrizione della attuale dimensione ibrida che collega le basi fondanti del “nuovo” essere divo oggi più che mai al centro del dibattito. Nel volume sono prese in esame le forme e le figure chiave di questa nuova “televisione”, alcune di esse addirittura intervistate direttamente), portando il lettore nel mondo parallelo del “dietro le quinte”. Il libro si conclude con una riflessione sugli influencer. La figura maggiormente analizzata è quella di una ragazza diventata donna e imprenditrice di sé stessa. Sì, proprio lei, la più “visualizzata” e al momento controversa tra tutte.

Martina Licastro è nata a Reggio Calabria il 10.12.1996. Il 4 luglio 2019, ha conseguito la Laurea Triennale in Mediatori per l’intercultura e la coesione sociale in Europa, presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, con la tesi su “Comunicazione non verbale e comunicazione politica”, analizzata nel contesto televisivo dei talk show. Nel novembre 2019 si è abilitata, presso la Sede LUMSA di Roma, come Assistente sociale sez. B, ed è iscritta all’Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria. Ha avuto modo di applicare gli strumenti acquisiti con i suoi studi, motivati dal forte interesse nutrito sin da bambina per il mondo televisivo, sia nella suddetta tesi, sia, successivamente, occupandosi di televisione, nella tesi di Laurea Magistrale in Politiche per l’innovazione e l’inclusione sociale, che ha conseguito il 14 luglio 2021, presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, con la votazione di 110/110 e lode. Ha cominciato il suo percorso giornalistico collaborando con Reggio Tv, emittente televisiva di Reggio Calabria. A partire dal 1 gennaio 2022, è iscritta come giornalista pubblicista all’Ordine dei Giornalisti della Calabria. Attualmente frequenta il dottorato di ricerca nel curricula: “MODERN SOCIAL IMAGINARIES AND DIGITAL TRANSFORMATION” presso l’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria. Da gennaio 2024 si occupa della gestione del sito web di Reggio Tv.