Proveniente dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri dove dal 2017 ha svolto le funzioni di Capo Ufficio (Ordinamento – Operazioni), il Col. t. ISSMI Marco GUERRINI (Classe 1971) si insedierà prossimamente nella carica di nuovo Comandante Provinciale del Comando dei Carabinieri di Reggo Calabria. Previsto per il prossimo 14 settembre il subentro del Colonnello GUERRINI nella prestigiosa carica al posto del Colonnello Giuseppe BATTAGLIA, il quale, dopo un triennio, è stato trasferito allo Stato Maggiore della Difesa.

Promosso al grado più alto degli Ufficiali superiori nei ruoli dell’Arma ‘Benemerita’ nel 2016, con la promozione da Ten. Col. a Colonnello, mentre era al comando del Gruppo Carabinieri “Palermo”, Il Col. GUERRINI è stato, tra l’altro, in passato anche Comandante della Compagnia di Nocera Inferiore in Campania e Capo della Sala Operativa del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

<> Di seguito i principali Titoli di studio e professionali del Col. Marco GUERRINI:

● Laurea in Giurisprudenza;

● Laurea in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna;

● Corso ISSMI (Istituto Superiore Stato Maggiore Interforze) presso il Centro Alti Studi per la Difesa (CASD);

● Corso per Consigliere Giuridico nelle Forze Armate dell’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (CASD), previsto dai protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra.