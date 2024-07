Maratona pro ospedale Polistena, Occhiuto:” Saranno assunti oltre 2000 nuovi dipendenti nelle Asp calabresi”



Dopo la manifestazione del comitato per la tutela della salute arriva la risposta del governatore della Calabria per rassicurare i calabresi. In tre anni oltre 5000 nuovi assunti

Un primo passo per la risoluzione delle problematiche degli ospedali calabresi, arriva con il nuovo Dca del commissario per la sanità calabrese, nel 2024 quasi 2115 nuovi assunti per rafforzare gli organici esistenti. Era tra le priorità elencate dal comitato per la tutela della salute e dal sindaco di Polistena Michele Tripodi. Importante, ma deve essere l’inizio di una rivoluzione culturale e amministrativa nella gestione delle aziende sanitarie in Calabria. Adesso Occhiuto deve dare una risposta concreta su due punti essenziali, per la rinascita dell’ospedale di Polistena. L’inserimento nel piano regionale dello spoke di Polistena con L’inserimento dei fondi per la ristrutturazione dell’ospedale. Oltre all’inserimento dell’emodinamica alla cardiologia di Polistena, vera eccellenza in Calabria. Basta con la persecuzione di primari di qualità, come, il dott. Cordopatri della radiologia. Il piano delle assunzioni deve risolvere tutte le criticità presenti. Con una azione sinergica con gli stessi primari, che conoscono più di tutti la loro macchina organizzativa. L’attenzione sarà alta, perché dalle parole bisogna passare ai fatti.