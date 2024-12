L’ultima pubblicazione giuridica dello scrittore e blogger della nostra testata Giovanni Cardona, è intitolata “Manuale di Criminologia Forense” edita per i tipi di Edizioni Scientifiche Giuridiche.

La criminologia forense è una disciplina che incarna l’essenza del sapere multidisciplinare: si colloca all’intersezione tra diritto, psicologia, sociologia, medicina legale e scienze investigative. È, al contempo, una scienza teorica e una pratica applicata, il cui obiettivo ultimo è comprendere i fenomeni criminali, individuarne le cause e contribuire alla risoluzione dei crimini. Questo manuale, scritto da Giovanni Cardona, si propone come una guida completa e rigorosa per esplorare i molteplici aspetti di questa materia affascinante e complessa.

In un’epoca in cui il crimine assume forme sempre più sofisticate e transnazionali, la criminologia forense si presenta come uno strumento indispensabile per rispondere alle sfide poste da una realtà in continua evoluzione. La globalizzazione, l’innovazione tecnologica e le mutazioni sociali hanno infatti contribuito a cambiare il volto del crimine, rendendo necessaria una conoscenza approfondita e aggiornata dei metodi di indagine e delle tecniche di analisi. Il manuale di Cardona, pertanto, non si limita a descrivere i fondamenti teorici della disciplina, ma offre anche uno sguardo pratico sulle metodologie investigative più recenti e sugli strumenti tecnico-scientifici utilizzati nelle indagini forensi.

Il testo è strutturato in modo tale da guidare il lettore attraverso un percorso che parte dalle basi della criminologia per arrivare alle applicazioni pratiche.

Questo manuale, per la sua completezza e chiarezza espositiva, si rivolge a un pubblico eterogeneo: studenti universitari, operatori del settore, professionisti dell’ambito forense e, più in generale, a chiunque sia interessato a comprendere le dinamiche del crimine e le modalità con cui la scienza cerca di contrastarlo. Giovanni Cardona ha saputo coniugare rigore scientifico e capacità divulgativa, offrendo un’opera che non solo informa, ma stimola il pensiero critico e la riflessione.

In un mondo in cui il crimine evolve incessantemente, la conoscenza resta la migliore arma a disposizione della società. Con questo spirito, il presente manuale vuole essere non solo un punto di riferimento per chi studia e pratica la criminologia forense, ma anche un contributo al dibattito più ampio sulla sicurezza e sulla giustizia.