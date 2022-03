Il Comitato Studentesco del Liceo Scientifico “M. Guerrisi” di Cittanova ha organizzato, per giovedì 3 marzo, una manifestazione a favore della pace, al fianco del popolo ucraino, per esprimere vicinanza e solidarietà a tutte le vittime e tutti coloro che stanno soffrendo a causa della guerra.

Alla manifestazione sono stati invitati a partecipare i comitati studenteschi delle scuole limitrofe, i Sindaci di alcuni Paesi della Piana e diverse associazioni del territorio.

Gli studenti vogliono estendere l’invito a tutta la popolazione della Piana: tutti insieme per la pace nel corteo pubblico per le vie di Cittanova che, dalle ore 09:00 partirà dal Liceo Scientifico “M.Guerrisi”.

Inoltre, il Comitato Studentesco parteciperà alla raccolta di aiuti per la popolazione dell’Ucraina.

La ricerca della pace è un dovere civile e intellettuale al quale nessuno di noi studenti vuole sottrarsi.