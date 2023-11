“Questa giornata memorabile ribadisce quanto sia apprezzato l’impegno, accanto alle altre componenti dello Stato, di tutte le Forze armate al servizio della Nazione. A loro va il nostro doveroso e sentito ringraziamento, soprattutto in questo frangente di guerre terribili in Ucraina e in Medio Oriente, che chiedono a tutti noi di condannare gli attacchi terroristici di Hamas e, nello stesso tempo, difendere la pace e i valori occidentali nel rispetto del diritto internazionale”. E’ quanto afferma il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, che aggiunge: “nella ‘Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate’ va ricordato chi ha combattuto e si è sacrificato per la nostra patria, portando a compimento il processo di unificazione nazionale avviato in epoca risorgimentale”.