Mancanza d’Acqua a Gioia Tauro: una situazione inaccettabile che richiede azioni immediate.

Di Clemente Corvo

Gioia Tauro – La grave carenza d’acqua che sta colpendo la città di Gioia Tauro è una situazione inaccettabile che richiede una risposta immediata. Questa crisi idrica sta generando frustrazione e rabbia tra i cittadini, che si sentono trascurati dalle autorità locali. Riteniamo che la mancanza di comunicazione adeguata sia uno dei principali problemi in questa emergenza. Non è sufficiente condividere un messaggio su Facebook, poiché molte persone anziane potrebbero non avere accesso a tale piattaforma. È fondamentale che le autorità comunichino in modo trasparente e tempestivo con tutti i cittadini. La situazione attuale è aggravata dal fatto che questa carenza d’acqua si ripete ciclicamente, causando degrado e disagio crescente nella città. I cittadini hanno il diritto di vivere in una comunità in cui l’accesso all’acqua sia garantito. Le numerose lamentele dei cittadini testimoniano la frustrazione e la delusione di essere senza acqua per giorni, con conseguenze negative per la città. Molti si chiedono se siano state prese azioni concrete per risolvere questa emergenza, anche in collaborazione con Sorical. Chiediamo alle autorità competenti di intervenire immediatamente per affrontare questa grave carenza d’acqua e stabilizzare la situazione. È essenziale istituire un tavolo di coordinamento con gli enti preposti per trovare soluzioni concrete. Non possiamo permettere che la nostra comunità continui a soffrire per problemi di gestione. È giunto il momento di agire e garantire un futuro migliore per Gioia Tauro e i suoi cittadini.

Il Comitato Civico “In Movimento”

Portavoce: Renato Bellofiore, già Sindaco di Gioia Tauro