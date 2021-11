L’ uomo era uscito da casa ieri mattina in cerca di funghi in Aspromonte: dopo un’estenuante ricerca il ritrovamento del corpo senza vita in una zona impervia nel comune di Mammola. Il cellulare del 63enne risultava libero ma non rispondeva, questo aveva già fatto presupporre una vicenda dal triste epilogo. Greco era un dipendente del comune di Polistena in pensione da qualche mese.

Il cordoglio del sindaco Michele Tripodi

“Purtroppo Lello non ce l’ha fatta. Ringrazio personalmente il #Sindaco di Mammola Stefano Raschellà per la disponibilità dimostrata anche nelle operazioni di ricerca avvenute sul territorio di Mammola. Tante persone volontarie hanno affiancato il Soccorso Alpino e le forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia , Vigili del fuoco, Gdf, Protezione Civile) impegnate da ieri in un difficile compito di perlustrazione della montagna”, è quanto afferma il sindaco di Polistena, Michele Tripodi. “Ringraziamo tutti seppure ora ci stringiamo, con i nostri sentimenti di dolore per questa prematura scomparsa, attorno alla famiglia di Lello in questo momento di grande sconforto e smarrimento. Aurelio Greco è stato un dipendente diligente e corretto del nostro Comune, in congedo da poco e dopo una vita di lavoro al servizio della comunità. Oggi un tragico destino lo ha sottratto alla vita. Esprimiamo, a nome mio personale e per conto dell’Amministrazione Comunale di Polistena, le più sentite condoglianze alla moglie Patrizia ed alle figlie Francesca e Maria Teresa con le rispettive famiglie ed a tutte le persone che lo hanno voluto bene durante la sua vita“, conclude Tripodi.