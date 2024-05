In questo weekend la Calabria sarà interessata ad un generale peggioramento con piogge, temporali e locali grandinate accompagnate da un lieve calo delle temperature.

L’area di bassa pressione indebolirà l’anticiclone con infiltrazioni di aria fresca in quota. Ciò causerà il ritorno dell’instabilità prettamente pomeridiana su tutta la regione con temporali localmente anche di forte intensità.

Dopo il weekend le previsioni non sono propriamente buone, anzi ci sarà anche la prossima settimana la stessa situazione con un’instabilità su tutta la regione.