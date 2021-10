Reggio Calabria

In seguito al nuovo “messaggio di allertamento per possibili precipitazioni intense”, diramato dalla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile Regionale, che prevede un livello di allertamento codice rosso fino alle ore 24.00 di domani lunedi 25 ottobre, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha firmato un’ordinanza che prevede la chiusura al transito veicolare e pedonale del Lungomare Falcomatà con decorrenza immediata fino a cessate esigenze e comunque per la giornata di domani lunedi 25 ottobre 2021.

Mobilitata la Protezione civile che sta monitorando la situazione in graduale peggioramento. Tra stanotte e lunedì previsti nubifragi nella provincia di Reggio e su tutto il versante jonico. Le conseguenze sui collegamenti marittimi con Sicilia e isole Eolie. La cenere dell’Etna trasportata dal vento sulla regione.

Mentre martedì il maltempo sarà più intenso sull’Alto Jonio, con la costa crotonese maggiormente interessata. Al vento, sempre più forte (sono previste raffiche oltre i 100 chilometri orari), si aggiungeranno fenomeni temporaleschi, che in alcune zone assumeranno le caratteristiche di veri e propri nubifragi.

La Protezione civile regionale, ha diramato il nuovo bollettino giornaliero che prevede, per la giornata di oggi, uno stato di allerta rossa su tutta la provincia di Reggio Calabria, arancione sul restante versante Ionico e sul tirreno lametino, gialla sulla costa tirrenica. Domani allerta rossa su Reggino e versante Ionico, arancione sul resto della regione. Secondo le informazioni fornitte dalla Protezione Civile, è molto probabile che l’allerta duri almeno fino a martedì, mentre mercoledì la situazione dovrebbe gradualmente migliorare.

A CROTNE EVACUATE 80 FAMIGLIE

Il Comune di Crotone si prepara a fronteggiare l’emergenza maltempo. Preoccupa l’allerta meteo rossa diramata nelle scorse ore dal Dipartimento di Protezione civile regionale. Dopo la chiusura di scuole, villa comunale e parchi cittadini per la giornata di domani, il sindaco Vincenzo Voce – che ha presieduto questa sera il Centro operativo comunale di Protezione Civile – ha emesso una nuova ordinanza, disponendo l’evacuazione di abitazioni e fabbricati, che sorgono a ridosso del canale 19, in località Margherita.

Famiglie evacuate

Un atto precauzionale che si ripete ad ogni emergenza maltempo e che coinvolge un’ottantina di famiglie: le loro villette, realizzate con regolare permesso a costruire, si trovano in un’area considerata a rischio idrogeologico, che attende interventi di messa in sicurezza. Proprio per questo, nel 2018, sono state sequestrate. Le famiglie evacuate, questa sera, saranno ospitate nella palestra dell’istituto scolastico Vittorio Alfieri, che è stata già predisposta per l’accoglienza dalla Croce Rossa