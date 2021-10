L’intera amministrazione comunale con il movimento civile, a rafforzare le giornate di sit in, Domenica 10 Ottobre alle ore 17:00 presso il piazzale Ospedale, organizza una fiaccolata per protestare pacificamente contro la chiusura del Pronto Soccorso sito a Gioia Tauro ma che, ricordiamo, serve l’intera Piana. Sono invitati tutti i cittadini a partecipare numerosi per non rimanere inermi a questo ennesimo scippo alla nostra città. Tuteliamo i nostri figli, i nostri genitori, inostri fratelli e noi stessi. Rivendichiamo tutti insieme i nostri diritti.

“Ci sono sempre due scelte nella vita:

accettare le condizioni

in cui viviamo o assumersi la responsabilità di cambiarle”

Denis Waitley