Un’altra personalità di primissimo piano del panorama politico italiano scende in riva allo Stretto per sostenere il Partito Democratico e Giuseppe Falcomatà nella corsa alle elezioni comunali reggine dei prossimi 20 e 21 settembre. Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, parteciperà infatti all’iniziativa in programma lunedì 14 settembre prossimo, con inizio alle ore 18, al Grand Hotel Excelsior. Si intitola “La Reggio del futuro. Legalità, sicurezza, sviluppo” l’incontro che aprirà l’ultima settimana di questa campagna elettorale, che sta registrando grande consenso ed entusiasmo popolare attorno alla proposta di governo cittadino avanzata dal Partito Democratico. La presenza del ministro Guerini – osserva in una nota la federazione provinciale del PD – rappresenta un elemento di continuità rispetto all’interesse che l’autorevole esponente del Partito e del Governo da sempre dimostra verso la città di Reggio e verso la Calabria. L’incontro di lunedì 14 settembre vedrà la partecipazione di iscritti, dirigenti e candidati del PD, tra cui il sindaco Giuseppe Falcomatà e il consigliere regionale Nicola Irto.